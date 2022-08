Obiettivo Lazio, oltre 40mila all’Olimpico contro il Bologna

ROMA - A Dortmund c'è il "muro giallo" del Signal Iduna Park, domenica all'Olimpico per Lazio-Bologna ci sarà di sicuro un "muro biancoceleste" ad accompagnare la squadra di Maurizio Sarri. Oltre alla Curva Nord esaurita già in fase di campagna abbonamenti, anche i Distinti Nord (Est e Ovest) saranno interamente occupati. È uno dei primi dati emersi dopo il primo giorno di apertura di vendita dei biglietti per il match, che si è chiuso con 9.000 tagliandi acquistati dai sostenitori della Lazio. Sommati ai 23.600 abbonati, significa che siamo già oltre le 32.000 presenze per il debutto stagionale .

Atmosfera

Un numero destinato a crescere e che intanto ha garantito un colpo d'occhio da brividi per quel che riguarda il settore più caldo della tifoseria. Quest'ultimo sarà gremito in ogni ordine di posto e lo stesso discorso vale per la Tribuna Tevere Parterre Laterale e Centrale, anch'essa esaurita. Dei biglietti per i settori a prezzi popolari (25 euro) è rimasta disponibilità nei Distinti Sud-Est, le sole alternative adesso sono la Tribuna Tevere Top (60) e la Tribuna Monte Mario (70), oltre alla Tribuna d'Onore Centrale (200). Una bella risposta, a maggior ragione considerando che siamo nella seconda settimana d'agosto. La Lazio però spera che possa essere un punto di partenza per arrivare a superare almeno quota 40mila da qui fino a domenica. Per l'occasione il reparto marketing sta lavorando all'organizzazione della solita atmosfera suggestiva (tra oggi e domani ci saranno delle riunioni al riguardo), per rendere l'esperienza allo stadio ancora più completa, con il classico volo di Olympia e delle esibizioni prima del fischio d'inizio.

Riapertura

Ma nel corso di questi meeting non si parlerà solamente di questo, perché il club sta lavorando per concedere ai tifosi una nuova opportunità di abbonarsi, riaprendo la campagna "Avanti, insieme!" in due-tre giorni del mese di agosto, prima della gara con l'Inter del 26. La società sta ragionando per individuare uno spazio utile che non vada a sovrapporsi con la vendita normale dei biglietti, e una possibile data al vaglio è quella che va dal 16 al 18 agosto. Così come accaduto anche negli ultimi giorni di normale campagna abbonamenti, la strategia è quella di permettere agli indecisi di poter considerare al meglio e toccare con mano il potenziale guadagno di sottoscrivere la tessera rispetto all'acquistare ogni volta il biglietto. Una differenza che per ovvi motivi si può vedere in modo più evidente a ridosso di un big match come quello contro i nerazzurri, per il quale i costi dei tagliandi salgono a 40 euro per i Distinti, 60 e 85 per le due categorie della Tribuna Tevere, 110 per la Tribuna Monte Mario e 300 per la Tribuna d'Onore Centrale.