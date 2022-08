Lazio, tutti i dubbi di formazione per la prima di campionato

ROMA - Ora si inizia a fare sul serio. La Lazio pronta a debuttare in campionato domenica contro il Bologna. Dopo la serie di amichevoli estive è il momento di pensare alla formazione che giocherà titolare alla prima di campionato. In porta, almeno per adesso, toccherà a Maximiano. L’ex Granada, arrivato già in ritiro ad Auronzo alla corte di Sarri, parte in leggero vantaggio su Provedel (sbarcato a Roma solo lunedì scorso). Poi si vedrà.