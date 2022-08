Lazio, il ricordo della Supercoppa contro la Juve: vittoria da brividi

ROMA - Sono passati cinque anni da una delle più belle vittorie della Lazio. 13 agosto 2017, all’Olimpico c’è in palio la Supercoppa italiana. Sembra un remake della finale di Coppa Italia persa dai biancocelesti. Ma qui è tutta un’altra storia: doppietta di Immobile, poi Dybala la ribalta per il 2-2. Al 94’ discesa di Jordan Lukaku, cross in mezzo per la zampata vincente di Murgia. Finisce 3-2 ed è trionfo biancoceleste con Inzaghi portato sotto la Curva Nord in festa. Primo trofeo da allenatore per lui. La Lazio, in questo giorno speciale, ha voluto ricordare quella sera con un post sui social. Scatenati i tifosi che hanno ancora in mente quel gol decisivo e l’incredibile esultanza a partita praticamente finita.