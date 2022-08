Olimpico spinta in più: la risposta dei tifosi della Lazio

ROMA - Dodicesimo uomo con la schiuma alla bocca . Sfondato il tetto dei 40mila spettatori, abbonamenti più biglietti, la Lazio riparte con la spinta dell'Olimpico. Vigilia di Ferragosto di fuoco, i giochi riprendono con uno scenario simile a quello dell'ultima giornata dello scorso campionato, quando la squadra di Sarri riuscì a certificare il quinto posto in classifica contro il Verona. Il clima ideale per partire con il piede giusto e la speranza di imbastire una stagione ambiziosa. I laziali hanno tirato fuori l'orgoglio, la spinta popolare ha portato la società ad aprire anche la Curva Maestrelli, dove finora sono stati venduti circa 1.500 tagliandi. Uno spicchio in più in attesa del dato definitivo, per rispondere presente c'è tempo fino al fischio d'inizio (18.30). Accoglienza bollente per il Bologna dell'ex Mihajlovic , campione d'Italia nel 2000, idolo mai dimenticato dal popolo biancoceleste.

Lazio, i numeri del debutto stagionale

Tutto pronto per il debutto stagionale, "Avanti insieme" - come lo slogan scelto per la campagna abbonamenti - già dalla prima uscita ufficiale. Alle 23.600 tessere sottoscritte si sono aggiunti 16.500 biglietti. Oltre alla Maestrelli, scorte rimaste soltanto nelle tribune centrali. Una risposta convincente della tifoseria, una cornice di livello per sostenere la Lazio all'esordio. L'Olimpico può diventare un fattore a favore, una ventata d'entusiasmo, la carica necessaria per trasformare lo stadio di casa in un fortino dove accumulare punti per il quarto posto, l'obiettivo dichiarato a gran voce da tutti i calciatori durante la fase di preparazione.

Carica Lazio

Gli otto acquisti hanno contribuito a rinvigorire l'ambiente, sei cartellini per una cinquantina di milioni spesi, più le commissioni per gli arrivi di Vecino e soprattutto Romagnoli, accolto con un caldo abbraccio fin dal giorno delle visite mediche in Paideia. Gli sforzi sul mercato sono stati ripagati immediatamente sugli spalti, più di 40mila tifosi pronti a incitare Immobile e compagni. Una vittoria, tra l'altro, potrebbe valere doppio e stimolare la società a riaprire la campagna abbonamenti la prossima settimana per un ulteriore incremento sul numero del pubblico fisso.

Lazio-Bologna, le iniziative

Oggi intanto c'è il Bologna con le iniziative connesse. La Lazio Plogging, disciplina sportiva innovativa che abbina sport e cura dell’ambiente (jogging e raccolta di rifiuti mentre si corre), sarà la prima sezione della Polisportiva coinvolta in “PuliAMO insieme”. A fine gara, per ribadire il senso civico e l’amore verso la città di Roma, fuori dall’impianto si potrà svolgere attività sportiva pulendo i luoghi di passaggio dei tifosi laziali.