Lazio, Immobile: "Gol per i tifosi. Ecco il nostro obiettivo stagionale"

ROMA - Decisivo, sempre e comunque. Ciro Immobile inizia la sua stagione con un gol fondamentale per battere il Bologna. Ai microfoni di Sky Sport, il bomber biancoceleste ha parlato della sfida e della stagione che sarà: "Questo gol pesa, la squadra meritava la vittoria. Non per il gioco espresso, bello visto solo a tratti, ma per le difficoltà della partita. Dimostriamo carattere, quello che mancava e che chiedeva il tecnico. La gente voleva questo e il gol è per tutto il popolo laziale. Il nostro obiettivo è crescere. Siamo arrivati quinti lo scorso anno, ora sono arrivati giocatori forti che abbiamo fatto sentire a casa. Ci sono ottime potenzialità, bisogna solo fare il salto di qualità. Io faccio il mio dentro lo spogliatoio e in campo. Ogni giocatore vorrebbe i calciatori più forti. Se chiedevano dicevo la mia, ma non mi sono intromesso nel mercato che non mi riguarda. Magari un giorno… Ci tenevo a fare il video per gli abbonamenti, abbiamo bisogno del nostro pubblico".