Lazio, Sarri: "All'intervallo sapevamo di ribaltare la partita"

ROMA - Vince la Lazio contro il Bologna dopo una partita difficile e ricca di emozioni e episodi. Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, fa i complimenti alla squadra: “Mi è piaciuto il clima dentro l’Olimpico e l’atteggiamento della squadra. Sembrava una partita stregata con tanti episodi contro, invece siamo rimasti nel match. Non era semplice, abbiamo fatto 90’ con un uomo in meno a più di 30 gradi. Sono soddisfatto di diversi fattori. Luis Alberto? L’ho visto bene. É entrato e doveva fare un lavoro non proprio suo. Era importante Milinkovic alto e lui a tenere la posizione davanti alla difesa. Sono soddisfatto”.

Le parole di Sarri

“Lazzari? Quando un giocatore migliora è merito suo. Lui era partito pensando di non essere adatto a quel ruolo, ora sta dimostrando che può fare il terzino. La partita con un uomo in meno cambia e bisogna anche improvvisare. I ragazzi li ho visti in partita tranne che per la parte centrale del primo tempo. Come si è detto nell’intervallo: tutti e 30 siamo seduti qui convinti di poterla ribaltare. C’era serenità mentale, poi dal punto di vista tattico abbiamo anche improvvisato. Lo step successivo è migliorare tutti. Non è facile, ma io tra i migliori di oggi ci metto anche Cancellieri. Ragazzo vivo, partecipe e ci ha fatto comodo nel finale. Potenzialmente Zaccagni e Felipe Anderson posso fare di più. Nella parte finale della stagione ero soddisfatto. Poi abbiamo cambiato per l’età media elevata, c’era di riaprire un ciclo nuovo. Fatto prendendo giocatori d’esperienza e giovani. Più passano i mesi e più la squadra la sento mia. Il senso di partecipazione aumenta. Un terzino sinistro? Continuate a chiedere voi giornalisti… (ride, ndr)”.