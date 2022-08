Lazio, riapre la campagna abbonamenti: ecco l’appello di Romagnoli

ROMA - “La Lazio e i suoi tifosi, un binomio che vuole andare Avanti Insieme. Per questo la S.S. Lazio ha deciso di riaprire la Campagna Abbonamenti 22/23 dalle ore 12:00 di martedì 16 agosto fino alle ore 19:00 di giovedì 18 agosto con le stesse modalità e gli stessi prezzi della Campagna precedente”. Questo il comunicato con il quale la società biancoceleste dà la notizia della riapertura della campagna abbonamenti. La vittoria alla prima di campionato e l’entusiasmo sugli spalti con 40mila spettatori hanno dato il via alla vendita di nuove tessere. E Alessio Romagnoli, uomo simbolo della tifoseria, sul proprio profilo Instagram ha rilanciato il suo appello: “Se ancora non ti sei abbonato corri a farlo! Abbiamo bisogno di voi! Riapertura straordinaria da martedì 16 agosto a giovedì 18 agosto. Avanti insieme!”.