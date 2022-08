Lazio, i numeri di Immobile: nuova stagione e altri record

ROMA - Ciro Immobile si presenta e segna subito. Il bomber della Lazio inizia la stagione con quello che gli riesce meglio. Una rete in apertura è ormai tradizione. Come riporta Opta Paolo, l’attaccante laziale è il quarto giocatore a segnare in ben cinque match di fila nel suo esordio in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria dopo Muzzi, Schevchenko e Muriel. Una certezza.

I numeri aggiornanti di re Ciro

Le reti in Serie A per Immobile diventano 183. Con la Lazio 151 in 209 presenze di campionato, a cui vanno sommate quelle con le maglie di Genoa (5) e Torino (27). Con il gol al Bologna ha avvicinato Batistuta nella classifica all-time, ora è a 183 e l’argentino a 184. La scalata alla top ten dei grandi marcatori è ripartita. Gli bastano 6 reti per diventare il nono in solitaria mettendosi alle spalle il terzetto formato da Signori, Del Piero e Gilardino, tutti a 188. Il campionato è appena iniziato, Ciro ha fame di gol e record.