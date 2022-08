Lazio, il momento no di Maximiano: silenzio e lavoro

Il momento di Maximiano

Nessun post sui social, silenzio assoluto dopo domenica. Ha ripreso a lavorare, solo così può uscire dal periodo che gli è piombato addosso. La felicità del trasferimento alla Lazio (10 milioni è costato ai biancocelesti) e l’emozione del debutto hanno caratterizzato la sua estate: tutto cancellato in appena 5’. Ma nulla è perduto. Se in campionato la gara con il Bologna ha subito inciso nelle gerarchie di Sarri, il portiere portoghese è pronto a giocarsi le sue chance in Europa League. Aspetterà settembre per rinascere, per un remake del suo debutto. Magari senza macchie. In fin dei conti capita a tutti, la vera bravura sta nel rialzarsi subito.