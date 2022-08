Lazio, Sarri sceglie il trio centrale per Torino

ROMA - La griglia: Basic si ricandida, Vecino scalpita, Luis Alberto insegue. Iniziano le vigilie ingarbugiate da Sarri, i nodi sono tutti a centrocampo. La tentazione Vecino è forte, è stato voluto da Mau per dare fisicità, non è un semplice vice. È arrivato per penultimo, era indietro fisicamente, sta carburando. In pole sembra esserci ancora Basic, sacrificato col Bologna dopo l’espulsione di Maximiano. Luis Alberto è il terzo incomodo, paga le ultime bizze e non solo. Sarri ha voluto un centrocampo intercambiabile, lo deciderà in base alle necessità tattiche. Immagina una linea adatta per certe partite, quando ci sarà più facilità nella costruzione. E una per quando si dovrà anche tenere botta. Il trio Luis Alberto-Marcos Antonio-Milinkovic è il più azzardato, anche per ammissione di Mau. È partito con Milinkovic-Cataldi-Basic, se ci punterà anche a Torino si saprà solo all’ultimo, come nelle migliori tradizioni del tecnico. La soluzione con Vecino e Milinkovic è molto caldeggiata, sarà utile soprattutto quando sarà scelto Marcos Antonio. Costruttori, distruttori, palleggiatori. Quest’anno ha più scelta.

Le decisioni di Sarri Stamattina è in programma la rifinitura, Sarri non parlerà in conferenza, lo farà domani a Torino. Le altre mosse sono scontate. Provedel ha già sorpassato Maximiano, è stato fatale l’errore col Bologna (domani è squalificato). Il secondo sarà Adamonis, il terzo Magro della Primavera, classe 1995, sarà utilizzato anche in Europa (Adamonis non sarà in lista Uefa). Il quartetto Lazzari-Patric-Romagnoli-Marusic è confermato. Saltando in attacco il tridente sarà formato da Felipe-Ciro-Zaccagni. Pedro è tornato in gruppo ieri, si è allenato, ha partecipato anche alla partitella. È recuperato, partirà dalla panchina, entrerà in corsa.