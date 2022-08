Lazio, Immobile più veloce dei miti del gol

I precedenti di Torino-Lazio

Lazio, Sarri spera ancora nel terzino

La bacheca di Immobile

Ciro Immobile, meglio regolare i conti, si presenterà a Torino sfoggiando i 183 gol segnati con la Lazio e gli altrettanti firmati in serie A. Le contabilità non sono relative. Ciro costringe gli storici dei numeri a ricerche continue. In biancoceleste (fermandoci all’anno scorso) ha una media di 30,3 gol a stagione, proiettandola in questa annata raggiungerebbe (comodamente) e supererebbe quota 200 con la Lazio. Salirebbe anche nella classifica all time del campionato: oggi è a meno un gol da Batistuta (184 reti) ed è a meno 17 da quota 200. Nel club dei bicentenari del gol fanno parte Baggio (205 reti), Di Natale (209), Altafini (216), Meazza (218), Nordahl (225), Totti (250), Piola (290). A 200 ci arriverà anche Ciro, più prima che dopo. Ma l’ennesima assunzione alle classifiche dei miti, conservando questa velocità di marcature, avverrà in tempi record. Ciro ha 32 anni e 181 giorni, solo Meazza è riuscito a raggiungere i 200 gol in A ad un’età inferiore (30 anni e 219 giorni). Baggio ci è riuscito a 37 anni e 25 giorni, Di Natale a 37 anni e 41 giorni. Altafini a 34 anni e 300 giorni. Nordahl a 34 anni e 81 giorni. Totti a 34 anni e 174 giorni. Piola a 33 anni e 44 giorni. Ciro Immobile continuerà a sbalordire il mondo del calcio italiano, dimostra che un uomo e un bomber andrebbero solo giudicati e considerati per le loro azioni e nient’altro. Azioni che lo hanno fatto assurgere alla statura di bomber storico.