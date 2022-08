Sarri: "Contento della mia Lazio. Qui mi diverto pure in settimana"

TORINO - La Lazio si ferma sullo 0-0 contro il Torino. Niente bis in questo inizio di stagione dopo la vittoria sul Bologna. Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ha commentato la sfida: "Ci dispiace non averla vinta perché la partita è andata come avevamo pensato: ci aspettavamo il loro ritmo e la loro aggressività nella prima mezz'ora, e li abbiamo controllati bene, poi sapevamo che questa intensità sarebbe calata. Non siamo riusciti ad approfittarne fino in fondo, ma dal punto di vista delle occasioni create abbiamo fatto bene. Abbiamo anche fatto una prestazione difensiva di buon livello, a tratti anche troppo attenti anche con gli attaccanti alla fase difensiva. Sono contento dell'applicazione e dell'attenzione".