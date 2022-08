Lazio, Marusic: "Troppo nervosi, da capire il motivo. Difesa in crescita"

TORINO - "Ho avuto una buona occasione, volevo farla passare tra le gambe, ma Vanja ha fatto ottime parate. Quest’anno abbiamo iniziato bene, lavoriamo bene con la difesa e questo è il risultato. Oggi non abbiamo preso gol, col Bologna solo su rigore, dobbiamo continuare così". Ha parlato così Adam Marusic ai microfoni di Lazio Style Channel nel post partita contro il Torino (finito 0-0). Il terzino ha poi continuato: "Con questi giocatori nuovi mi trovo bene: Romagnoli è molto forte, così come Vecino, vengono da grandi squadre. Siamo nervosi, non so perché, dobbiamo analizzare questo fatto. È importante per noi non prendere gialli perché le prossime partite saranno importanti”.