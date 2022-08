La Lazio celebra sui social il successo in Supercoppa europea nel 1999

ROMA - Era il 27 agosto del 1999 e allo Stade Louis II nel Principato di Monaco si sfidavano il Manchester United, fresco vincitore della Champions League, e la Lazio campione della Coppa delle Coppe: in palio c'era la Supercoppa europea. Tra le fila dei Red Devils giocava gente del calibro dei fratelli Neville, del futuro biancoceleste Stam, Keane, Scholes, Beckham, Cole e Solskjaer, Sven Goran Eriksson schierava invece Mihajlovic e Nesta a protezione di Marchegiani, Negro e Pancaro terzini, un centrocampo stellare formato da Stankovic, Veron, Almeyda e Nedved e la coppia Roberto Mancini-Simone Inzaghi in attacco. L'attuale tecnico dell'Inter accusò un problema fisico al 23', sostituito da Marcelo Salas, che decise la sfida con un gol segnato soltanto 12' dopo. A distanza di 23 anni, la Lazio ricorda quella notte magica con un post su Twitter: "On this day 1999: Dopo aver vinto gli 'Invincibili', alziamo al cielo la Supercoppa europea! C'Mon Eagles".