Lazio, Gila compie 22 anni: gli auguri del club

ROMA - "Tanti auguri di buon compleanno a Mario Gila! Il difensore biancoceleste spegne oggi 22 candeline!". Così la Lazio ha celebrato sul proprio account Twitter il 22° compleanno di Mario Gila. Il giovane difensore spagnolo, nato a Barcellona e cresciuto nelle giovanili del Real Madrid fino al debutto in Liga dello scorso 30 aprile contro l'Espanyol, è approdato in biancoceleste all'inizio di luglio firmando un contratto quinquennale. Giorno di festa dunque per il calciatore laziale, con il mirino puntato sul debutto ufficiale nel campionato italiano.