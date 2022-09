Lazio, scatta l'allarme giallo: 15 ammoniti in 5 giornate

ROMA - Quindici cartellini gialli in sole cinque giornate di campionato. La gara contro il Napoli, oltre a scatenare le proteste di Sarri per l'arbitraggio di Sozza, ha evidenziato un trend emerso sin dalle prime partite e che ha fatto scattare a Formello un vero e proprio allarme giallo. Il bilancio complessivo parla di 15 ammonizioni per la Lazio dall’inizio del campionato con appena 50 falli commessi. Dieci i gialli per i falli, cinque per le proteste. I dati sono preoccupanti ed alimentano le proteste dei biancocelesti, se paragonati a quelli delle altre big e delle avversarie affrontate nelle prime cinque giornate.