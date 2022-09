Caicedo compie 34 anni, la Lazio: "Tanti auguri al nostro Panterone"

33 gol, molti dei quali decisivi, e 15 assist in 139 partite: sono questi i numeri di Felipe Caicedo con la maglia della Lazio. Il Panterone, questo il soprannome dell'attaccante ecuadoriano ora in forza all'Abha, club dell'Arabia Saudita, oggi compie 34 anni e la società biancoceleste lo ha voluto omaggiare con un video sui propri social: "Felipe Caicedo compie 34 anni, tanti auguri al nostro Panterone", si legge nel copy della clip.

Caicedo e gli anni alla Lazio

Approdato nella Capitale dall'Espanyol nell'estate del 2017, Caicedo ha indossato la maglia con l'aquila sul petto fino al 2021 mettendo in bacheca una Coppa Italia (2018-19) e due Supercoppe italiane (2017 e 2019 ). Prima del trasferimento in Arabia Saudita, lasciata la Lazio, il Panterone non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto in biancoceleste con Genoa e Inter.