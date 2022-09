Caicedo e la Lazio: "Il mio cuore è lì. Gol nel derby indimenticabile"

ABHA (Arabia Saudita) - Nel giorno del suo 34° compleanno l'ex Lazio Felipe Caicedo , oltre ad esser stato festeggiato dal club biancoceleste , ha parlato dei suoi anni nella Capitale con tanta emozione. Ai microfoni di Lazio Style Radio il giocatore dell'Abha Club è tornato sulla sua esperienza alla Lazio e i ricordi più belli: "Il gol al derby non lo dimenticherò mai, è stata la notte più bella. La stagione 2018-19 è stata la più importante per me".

Caicedo: "Rapporto unico con i tifosi"

L'attaccante non è molto attivo sui social ma il rapporto che ha avuto con i tifosi della Lazio lo ha definito unico: "Mi trovo tantissime dimostrazioni di affetto, mi viene da piangere a leggere quei messaggi. Il rapporto con i tifosi laziali è sempre stato unico, diverso. Il popolo biancoceleste è al primo posto nel mio cuore e sarà sempre così. Non avrei mai immaginato di rimanere così tanto tempo alla Lazio - aggiunge - Seguo ancora la Lazio quando posso e tifo per lei. Si vede che ha già un'identità, gioca bene e credo che arriverà tra le prime quattro. Questo sarà l'anno della conferma".

Caicedo: "Immobile, non saprei spiegarlo"

Parole al miele anche per l'ex compagno di squadra Ciro Immobile: "Ero la riserva di uno dei calciatori più forti d’Italia, ma con il duro lavoro e l’aiuto di staff e compagni ho conquistato tutti. Non riesco a spiegare cosa sia Ciro, lui non si spiega, basta guardarlo. Mi stupisce la sua forza mentale, aiuta i compagni, è un leader dentro e fuori, un fenomeno".

Caicedo: "Maledetto Covid! Urlavo per lo scudetto"

Il giocatore ecuadoregno è tornato anche sulla stagione 2019-20, quella interrotta per Covid mentre la Lazio era al comando della classifica: "Maledetto Covid, eravamo una squadra forte, solida, in gamba. Tutto andava perfettamente. L’anno 2019-20 era per noi importante perché tutti credevamo nello scudetto, noi e i tifosi. Io ero quello che lo urlava".