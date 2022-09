Lazio-Feyenoord, lo spagnolo de Burgos sarà l’arbitro del match

ROMA - La Lazio pronta all’esordio in Europa League. Giovedì all’Olimpico, ore 21, ecco il Feyenoord. Il match del Gruppo F sarà diretto da Ricardo de Burgos. L'arbitro spagnolo sarà assistito dai connazionali Roberto del Palomar e Iker De Fransisco, con José Luis Munuera IV uomo. Al Var ci sarà Guillermo Cuadra Fernàndez, mentre Tiago Martins sarà l'Avar. Lo ha stabilito l'Uefa. Per i biancocelesti il Feyenooord rappresenta sicuramente la partita più difficile. Le altre partite. La prima trasferta della Lazio sarà in Danimarca contro il Midtjylland, poi le due partite contro gli austriaci dello Sturm Graz previste invece alla terza e alla quarta giornata.