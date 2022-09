Lazio, la missione di Immobile: diventare re del gol in Europa

ROMA - Lazio pronta al debutto in Europa League, si gioca giovedì all’Olimpico contro il Feyenoord. Ciro Immobile scalpita, ha nel mirino un nuovo record personale. Il bomber e capitano biancoceleste è a quota 20 reti nelle coppe europee, un primato condiviso con Simone Inzaghi. Sono 15 i gol in Europa League (8 nella stagione 2017/2018 in cui fu capocannoniere del torneo a pari merito con Aduriz dell'Athletic Bilbao) e altri 5 in Champions League siglati nell’annata 2020/2021. Con una sola firma diventerebbe il miglior goleador europeo della storia della Lazio superando così il suo ex allenatore. Una missione facile-facile per un Ciro abituato a segnare a ripetizione. Feyenoord avvisato e i tifosi laziali si preparano a celebrare l’iperbomber una volta in più.