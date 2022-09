Diretta Lazio-Feyenoord ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Lazio contro Feyenoord, subito la grande sfida del girone F tra le due squadre che con tutta probabilità si giocheranno il primato del gruppo. I biancocelesti debuttano in Europa League davanti ai propri tifosi, Sarri vuole subito una bella prova per iniziare al meglio la competizione: “Loro hanno alte qualità di palleggio, non è la tipica squadra del Nord Europa. Sono pericolosi. Danilo, l’attaccante centrale, è molto forte. Dietro giocano con tre trequartisti di piede sinistro. Vengono da una finale di Conference e sono ripartiti bene in Eredivisie, sono secondi, a un passo dall’Ajax”. Lazio e Feyenoord si affronteranno in una competizione europea solo per la seconda volta, essendosi precedentemente incontrate durante la seconda fase a gironi della Champions League nel 1999/2000.