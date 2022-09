Lazio, ricordo speciale: post per la Supercoppa del 2000

ROMA - Un post social che evoca un ricordo speciale. La Lazio l'8 settembre del 2000 alza al cielo la Supercoppa italiana contro l'Inter in un Olimpico stracolmo. Una partita speciale. Biancocelesti sotto con un gol di Keane. Poi si scatena Claudio Lopez con una doppietta in cinque minuti. Mihajlovic segna su rigore, Farinos accorcia, poker laziale con Stankovic. Inutile il gol nel finale di Vampeta. Supercoppa europea, scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana. La bacheca negli ultimi 12 mesi si è arricchita in casa laziale. Il post social della Lazio ha scatenato i ricordi dei tifosi. Quella partita incredibile dell'8 settembre è impossibile da dimenticare nonostante siano passati 22 anni.