Lazio, l'iniziativa per il match con il Verona: una maglia in regalo

ROMA - Una bella iniziativa da parte della Lazio rivolta ai tifosi. Questo recita il comunicato: In occasione dell’incontro Lazio vs Hellas Verona, in programma domenica alle 18:00 allo Stadio Olimpico, i sottoscrittori dell’abbonamento in Tribuna Tevere Laterale (Nord e Sud) riceveranno la t-shirt speciale a loro riservata per colorare lo stadio di biancoceleste. Per la consegna (che verrà ripetuta anche in occasione di Lazio-Spezia) saranno utilizzati punti di distribuzione dedicati nell’area della Tribuna Tevere".