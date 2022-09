Lazio, Luis Alberto: "Quando si perde è sempre colpa mia, ma qui sono felice"

ROMA - Non segnava dal 2018 in Europa League, Luis Alberto . Si è ripreso la scena all'Olimpico nel match tra Lazio e Feyenoord. Ha aperto le marcature nel 4-2 finale agli olandesi e ai microfoni di Sky Sport il Mago ha commentato: "Vedo la squadra in crescita. Abbiamo giocato sei partite a livello alto, anche contro il Napoli i primi venticinque minuti abbiamo giocato a un livello ottimo, poi loro sono forti e hanno preso la partita in mano. O ggi abbiamo fatto una grande prestazione, giocato un ottimo primo tempo, potevamo stare cinque o sei a zero già subito, è quello che ci è mancato contro la Samp".

Le voci di mercato

"Ho sentito voci intorno a me. Io voglio giocare dall'inizio. Da tanto tempo quando si vince vinciamo tutti, quando si perde è colpa di Luis Alberto. Sono stanco di questa cosa, io gioco per la squadra, non contro. Si parla sempre di Siviglia, io non ho mai fatto nomi, io sto bene qua a casa mia che è la Lazio. Voglio bene a tutti, come molti vogliono bene a me. Io ringrazio tutti, sono felice qua, è casa per me, ho parlato anche con Sarri. Io sono diverso per caratteristiche ad altri giocatori, il tecnico mi chiede di far palleggiare la squadra ed è quello che ho fatto oggi".