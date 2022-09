Lazio, Immobile esulta dopo il Feyenoord: messaggio sui social

ROMA - Alla festa del gol contro il Feyenoord Ciro Immobile non è riuscito a segnare. Luis Alberto, Felipe Anderson, doppietta Vecino e il bomber è rimasto a secco. Eppure ci ha provato diverse volte. Ha chiesto il pallone ai suoi compagni infinite volte, ha calciato verso la porta, creato pericoli. Niente da fare. Diventerà re solitario tra i bomber europei biancocelesti alla prossima giornata, al momento rimane a quota 20 come Simone Inzaghi. Sui social, Ciro ha postato una storia per i tifosi e per tutto l'ambiente biancoceleste: “Buona la prima in Europa, testa al campionato”. Domenica c’è il Verona, lui è già pronto e da capitano vuole sempre trascinare la squadra alla vittoria a suon di gol.