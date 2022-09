Lazio, Sarri inizia a preparare la sfida al Verona: Pedro assente

ROMA - Dopo il successo contro il Feyenoord nella gara d'esordio d'Europa League, la squadra biancoceleste si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per iniziare a preparare la sfida contro il Verona, valevole per la sesta giornata di campionato. Ancora assente lo spagnolo Pedro. L'attaccante ha saltato il match contro gli olandesi per infortunio e rischia un nuovo forfait.