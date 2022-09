La figlia del ct Mancini: “Simpatizzo per la Lazio. E sugli Europei…”

ROMA - “La prima cosa che ho detto quando abbiamo vinto l'Europeo? Ca**o non ci credo, abbiamo vinto, siamo campioni d'Europa. Avevo il telefono spento, troppa ansia. E poi via con 1000 chiamate e messaggi”. Camilla Mancini racconta così, su Instagram, l’incredibile vittoria dell’Italia al Campionato Europeo 2021 con la firma di papà Roberto. La figlia del ct ha raccontato ai suoi follower: “L’Italia fuori dal Mondiale? Mi dispiace per mio padre in primis perché comunque ci ha messo impegno e sacrificio e poi per tutti gli italiani, me compresa. Però amen, non si può rimuginare o voler controllare e cambiare cose che sfuggono dal nostro controllo”.