Lazio, Immobile: "Luis Alberto e Milinkovic mi conoscono come mia moglie"

ROMA - Voleva un gol, Ciro Immobile . E con il Verona ha sbloccato il match finito poi 2-0 grazie alla rete di Luis Alberto. Il bomber biancoceleste, ai microfoni di Dazn, ha commentato la sfida dell'Olimpico e il suo momento: "I tifosi ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, sono stupendi, in queste partite sofferte abbiamo bisogno di loro. Non mi abituo mai ad esultare con loro. L'urlo della Nord è stato come una liberazione". Ciro e la festa sotto la Curva in una serata speciale all'Olimpico condita con i tre punti.

Le parole di Immobile

"Questa era la risposta che ci aspettavamo da noi stessi. Sappiamo che in Europa sia difficile tutto, serviva uno step in più. La società ci ha dato una mano con l'inserimento di nuovi elementi. Il nostro è sempre stato un gioco corale, poi i miei compagni mi mettono sempre in condizione di segnare. L'abbraccio con Zaccagni? Mi aveva chiamato il pallone, ma glielo avrei lasciato lo stesso. Sergej è incredibile, come Luis Alberto. I miei gol vanno divisi con loro. Mi conoscono come mia moglie".