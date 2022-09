Lazio, testa di nuovo all’Europa League: Sarri concede un giorno di riposo

FORMELLO - Subito archiviata la vittoria contro il Verona in campionato, la Lazio torna a pensare all’Europa League. Periodo fitto di impegni, giovedì c’è da affrontare il Midtjylland in Danimarca (ore 18.45). Sarri ha concesso un giorno di riposo alla squadra, gli allenamenti riprenderanno solo domani. Cataldi ha scontato la squalifica in campionato, potrebbe tornare dal primo minuto pure in coppa. Da valutare le condizioni di Zaccagni e Lazzari. Entrambi hanno accusato problemi muscolari. “Per Manuel dobbiamo aspettare 36-48 ore per capire bene. Zaccagni nel secondo tempo ha lamentato un affaticamento, non siamo preoccupati”, le parole del medico sociale Rodia. Pedro prova il recupero per giovedì.