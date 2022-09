Lazio, controlli per Lazzari: ecco i possibili tempi di recupero

ROMA - "Questa mattina Manuel Lazzari si è sottoposto ad alcuni accertamenti strumentali in Paideia”, questo il tweet della Lazio che annuncia i controlli medici dell’esterno biancoceleste nella clinica di riferimento. L’ex Spal si è fermato al 75’ della partita contro il Verona. Poi il medico Rodia ha parlato di un risentimento distrattivo al flessore destro. Per lui dunque, possibile stiramento. Tornerà dopo la sosta, come minimo salta le sfide contro Midtjylland e Cremonese. In coppa pronto Hysaj nel ruolo di terzino destro. Uno stop che non ci voleva, Sarri ha rilanciato bene Lazzari, vero giocatore in più in questo inizio di stagione.