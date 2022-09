Lazio, Provedel è già da record: Sarri lo tiene in pole

ROMA - Oggetti volanti ben identificati. Sono i lanci di Ivan Provedel, portiere battitore. Vanta già un record, è il giocatore (non solo il portiere) che ha realizzato più passaggi lunghi in campionato (50), alle spalle ci sono Consigli del Sassuolo (47), Musso dell’Atalanta (45) e Vanja Milinkovic del Torino (45) tanto per citare il podio. E’ una classifica che comprende tutti i giocatori del campionato, ma mette in risalto soprattutto i portieri, in particolare quelli delle squadre che si avvalgono della specialità: come lancio lungo viene calcolato il passaggio di 30 metri e più. Provedel col Verona spesso lanciava lungo centralmente all’indirizzo di Milinkovic, era uno schema previsto, ma Sarri durante la partita ha chiesto ai suoi di limitarlo "per la pressione del Verona e perché il campo costringeva ad un tocco in più", la spiegazione.

Lo stile Provedel è stato accurato nel tocco nonostante difficoltà e ostacoli. Le abilità "sarriane" le ha mostrate tutte, dentro e fuori dai pali. Parando e sparando palloni. Giocando corto e lungo, basso e alto in questa Lazio che alterna torello e contropiede. Subito aggregato, subito reclutato. Sarri friggeva dall'estate per averlo e per farlo giocare, lo smacco di Maximiano col Bologna ne ha agevolato la sostituzione. Provedel è diventato nevralgico nel gioco della Lazio, da portiere-libero è funzionale soprattutto in partite assediate come quelle giocate contro Torino e Verona. Si sta distinguendo anche per passaggi riusciti (160): considerando i soli portieri è terzo dietro Handanovic dell'Inter (191) e Consigli del Sassuolo (164). E' tra i migliori per percentuali di parate (77,3%), ai primissimi posti ci sono Musso (84,2%), Perin (83,3%), Radu (78,7%), Sepe (78,6%). La statistica è calcolata rispetto ai tiri subiti nello specchio.