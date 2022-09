Lazio, l’amore dei tifosi da tutto esaurito: i numeri tra Danimarca e Cremona

ROMA - Tutti in trasferta per la Lazio. Da giovedì a domenica in giro per l’Europa e per l’Italia. Saranno 200 i tifosi a seguire la squadra di Sarri in Danimarca contro il Midtjylland. Settore ospiti esaurito: c'erano poche disponibilità per l’angolo riservato ai tifosi biancocelesti dell'MCH Arena, completamente al completo visto il fascino del confronto con un'italiana. Saranno 9.430 spettatori totali (capienza massima per l’Europa League). E poi c’è l’esodo verso Cremona. Sono 2.450 i tagliandi staccati nel giro di pochissimi giorni, tanto che alcuni tifosi avrebbero optato per l'acquisto di un biglietto nei settori adiacenti. “Zini” al completo. "In occasione della partita Cremonese-Lazio di domenica 18 settembre, la società non ha messo a disposizione dei sostenitori della squadra ospite biglietti a loro dedicati in settori diversi dalla Curva Nord. Si sottolinea comunque, che in base alle disposizioni vigenti, l’acquisto dei biglietti per la partita stessa non è soggetto a limitazioni e pertanto i sostenitori della squadra ospite possono liberamente acquisire tagliandi di ogni settore", il comunicato della società.