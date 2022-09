Lazio, ritiro a Piacenza: confronto con Sarri a casa di… Inzaghi

PIACENZA - Da Billund a Piacenza, la Lazio non ha fatto ritorno a Roma dopo la trasferta di Europa League. Tutto già programmato prima della partenza, ma ora il ritiro piacentino assume tutto un altro aspetto. Il charter, decollato intorno a mezzanotte, è atterrato a Brescia dopo tre ore di volo. Oggi e domani Sarri allenerà a due passi da casa Inzaghi. Allo stadio Garilli, Simone e Pippo da bambini hanno iniziato la loro carriera. Nel pomeriggio il primo allenamento biancoceleste nell’impianto. Soltanto se dovesse piovere e il terreno di gioco non fosse nelle condizioni ottimali, la squadra lavorerebbe al centro sportivo del Piacenza (che milita in Serie C).