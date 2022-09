Lazio, il riscatto a Cremona con il pieno di tifosi: il dato

ROMA - Dalla delusione Midtjylland alla voglia di riscatto contro la Cremonese. La Lazio si rimette in moto in campionato. Il 5-1 rimediato in Danimarca ha fatto malissimo, ma Sarri vuole subito voltare pagina portando a Roma tre punti fondamentali per rimanere in alto in Serie A. A Cremona la squadra non sarà sola: 2500 laziali previsti. La contestazione della MCH Arena di Herning si era conclusa con cori di incoraggiamento. La Lazio riparte dalla Cremonese, a caccia della prima vittoria stagionale. Rabbia, orgoglio, l’amore dei tifosi gli ingredienti per il riscatto. Settore ospiti esaurito da giorni, altri tifosi biancocelesti hanno trovato posto in altre parti dello stadio. C’è voglia di festeggiare insieme una vittoria e mettersi alle spalle la trasferta danese da incubo.