Lazio, Sarri studia il tridente: Zaccagni a disposizione

ROMA - Terza partita in una settimana, la Lazio affronterà la Cremonese domenica pomeriggio (ore 15) e Sarri studia le mosse per dare fiato a qualche giocatore. Soprattutto in attacco. Il tecnico ritrova Zaccagni, in arrivo in giornata per svolgere la rifinitura. Il guaio muscolare sembra alle spalle, è pronosticatile in panchina. I dubbi davanti rimangono: Pedro è appena rientrato con il Midtjylland e non è ancora al meglio, Immobile e Felipe Anderson sono stanchi. Scalpita Cancellieri, dato titolare nelle probabili scelte di Mau per il match in Danimarca. Ha caratteristiche molto offensive e in questo momento meglio evitare sbilanciamenti. La rifinitura sarà utile per capire le mosse in attacco. Milinkovic a centrocampo è pronto a rientrare dal primo minuto. Con lui Cataldi e Vecino. In difesa, senza Lazzari (di rientro dopo la sosta), toccherà sempre a Hysaj.