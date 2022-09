Lazio, il messaggio di Beppe Signori che scatena i tifosi

ROMA - “Perde solo chi si arrende. Questo è il messaggio che ho voluto lanciare sui social nei confronti della squadra perché ci vuole forza e coraggio. Nella vita c’è sempre la speranza, basta avere pazienza e fare le cose con passione, poi i risultati arriveranno”. Giuseppe Signori ha lanciato il suo messaggio sulle frequenze di Lazio Style Radio. Un momento particolare quello che sta attraversando la squadra di Sarri. Il pesante 5-1 rimediato in Europa League contro il Midtjylland ha minato le certezze di un gruppo che ha comunque iniziato bene la sua stagione. L’ex bomber ha continuato: “L’amore con la Lazio è sbocciato subito, nel 1992. Sono trent’anni di amore reciproco: con i gol ho provato a ripagare i tifosi biancoceleste per l’enorme affetto che mi hanno dimostrato sin dal primo giorno”. I tifosi non dimenticano mai la valanga di gol fatti da Beppe. É una delle bandiere del club, i laziali si sono caricati sui social dopo le sue parole. Con la Cremonese il riscatto.