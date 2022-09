Lazio e Luis Alberto, è il solito dilemma

ROMA - «Se perdiamo, sembra sempre colpa di Luis Alberto. Quando la Lazio vince, abbiamo vinto tutti. Io gioco per la squadra». Così raccontava il numero 10 spagnolo appena una settimana fa all’Olimpico dopo lo show con il Feyenoord. Lo sfogo di Sarri, giovedì notte in Danimarca, ha fatto scattare lo stesso automatismo all’interno del circuito mediatico, sui social, dentro la pancia della tifoseria. Generando la caccia al colpevole. La presunzione come germe insinuato all’interno del gruppo. Non in modo volontario, ma inconsapevole, ha specificato Sarri. «Non ci sono criticità nello spogliatoio». Eppure il difetto congenito resta. La parziale e successiva retromarcia del tecnico della Lazio («non vorrei passasse il messaggio sbagliato») non è bastata a spegnere il chiacchiericcio. Non si parlava d’altro ieri a Roma. E’ pesante la prima parte del discorso. «Se la motivazione sono io, faccio un passo indietro. Se fosse un giocatore, andrebbe venduto all’istante». Parlava del Mago? Anche Mau, nella notte danese di Herning, è andato in tilt. La manita del Midtjylland gli ha fatto male. Si è reso conto, quasi subito e in diretta, di essere andato oltre con le parole e forse di non essersi spiegato bene. Certi autogol possono risultare indigesti più di cinque gol al passivo. Rischiano di incrinare l’integrità dello spogliatoio, peraltro in armonia e compatto rispetto alla fase iniziale della passata stagione.

Il dilemma Nessuno, però, è riuscito ad allontanare il collegamento automatico con Luis Alberto. Sarri non intendeva personalizzare, non ha fatto il suo nome e domani a Cremona spiegherà ancora meglio il concetto generale, riferito a una squadra che stacca la spina. Sullo sfondo restano le esclusioni frequenti, l’amore tecnico mai nato per il numero 10 della Lazio e un’estate vissuta in bilico. Non è un mistero. La società biancoceleste, con l’avallo di Mau, aveva deciso di cederlo e di sostituirlo con Ilic. Un’idea nata sulla base del desiderio di Luis Alberto, in fremente attesa di un’offerta importante del Siviglia, e della volontà di trattenere Milinkovic. Il club spagnolo, bloccato dai rigidi paletti finanziari imposti dalla Liga, non si è fatto avanti. Il Mago non è tornato a casa e Mau a Ferragosto ha ripreso a gestirlo cercando l’equilibrio giusto tra turnover, cinque cambi in corsa e triplice impegno settimanale nell’estate in cui Lotito ha allungato la panchina, guardando al futuro. E il centrocampista serbo del Verona resta un potenziale obiettivo a gennaio.