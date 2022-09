Lazio, la carica dei tifosi: tutti a Cremona per il riscatto

CREMONA - Squadra e tifosi uniti per dimenticare il ko contro il Midtjylland e voltare subito pagina. La Lazio a Cremona non sarà sola: circa 2.500 laziali riempiranno il settore ospiti (sold out da giorni) e altre parti dello Zini. Un vero e proprio esodo per uscire dal momento nero piombato dopo Herning. Non solo: si cerca anche la prima vittoria stagionale in trasferta. Oltre il 5-1 di Europa League sono arrivati due pareggi contro Torino (0-0) e Sampdoria (1-1). Con la Cremonese è un match decisivo sotto tanti punti di vista. L’amore dei tifosi non manca mai. E anche la campagna abbonamenti, riaperta per la terza volta, procede bene. Seicento tessere in più sottoscritte che si vanno a sommare alle 24.917 già assicurate a metà agosto. Il numero può incrementare fino alle 12 di venerdì 23 settembre.