Lazio, è super Milinkovic: "Ma Immobile non ha ancora pagato la cena..."

CREMONA - Partita super per Sergej Milinkovic-Savic contro la Cremonese. Grande assist per Immobile, il 24esimo servito in carriera al compagno, poi il gol del momentaneo 3-0 e l'esultanza speciale. Davanti alle telecamere con il ciuccio in bocca per omaggiare la nascita futura di una bambina. Il Sergente diventerà padre, ma il sorriso è tutto per la sua Lazio: "Ciro non l’ha pagata la cena, siamo stati a Piacenza per tre giorni. Vediamo dopo il ritorno dagli impegni con le nazionali. Il gol mi mancava, da un po' non segnava. Aspetto una bambina, sono contento". Sergej ora non si vuole fermare: primo gol in campionato ed ennesimo assist. Sempre al servizio della Lazio.