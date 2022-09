Lazio, Immobile: "Il germe? Frase a caldo di Sarri. Un vice lo vorrei..."

CREMONA - "Il record di gol in A di Piola? Nella mia testa c’è sempre la voglia di migliorarsi, andare avanti e fare il massimo in ogni stagione. Grazie ai miei compagni sto raggiungendo cifre importanti. Raggiungere Totti? È lunga, ma guardo poco i numeri. Penso solo alla prossima partita". Ciro Immobile ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il 4-0 alla Cremonese e la sua personale doppietta. Il bomber ha poi continuato: "In questi due giorni c’era tanta delusione. In Europa è stato un match sottovalutato. Questa non era la partita della riscossa, ma solo far vedere la squadra cresciuta. Anche lo scorso anno ci sono stati questi errori. Non era semplice, siamo stati lontani dalle coccole di casa. Il germe? Sarri ha parlato a caldo, non si riferiva a nessuno in particolare. Il germe è il fatto di avere cali di tensione. Quando si vince e si perde è colpa di tutti, io da capitano ci ho messo la faccia e tutto il gruppo aveva la mia stessa convinzione”.