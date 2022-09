Lazio, Sarri: "Ora un nuovo inizio. Immobile impressionante"

CREMONA - Vince la Lazio e lo fa bene contro la Cremonese. Sonoro 4-0 con la doppietta di Immobile, gol di Milinkovic e poker di Pedro. Ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato: "Sono soddisfatto della partita. Non vorrei che fosse una reazione, ma solo l’inizio di un periodo in cui abbiamo capito il perché dei cali. Giocare ogni tre giorni puoi perdere. A noi non succede questo, ma di non giocare proprio. Immobile è impressionante. Oggi ha una media realizzativa anche più bassa, di solito su 5 palloni ne butta dentro 4. È fenomenale in area. Milinkovic è un talento, un grande giocatore che non si è ancora espresso a livelli massimali. Può crescere in concretezza, a volte perde palla malamente. La sosta? Giocare con il ritmo a cui abbiamo giocato ultimamente è dura, ma le soste con una partita a settimana non mi piacciono”.