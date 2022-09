Pagelle Lazio: Felipe Anderson convinto e deciso, Milinkovic sostanza e giocate di classe

Provedel 7

Trasmette tranquillità nella gestione del pallone, attento nelle uscite, si fa trovare pronto sulla rovesciata di Valeri.

Hysaj 6,5

Non è bellissimo da vedere e non è Lazzari, ma non molla, lotta su ogni pallone. Corre tantissimo, cercando gli inserimenti.

Casale 6,5

Buona prova, si conferma sui livelli toccati con il Verona. Un solo errore, quando esce in anticipo e prende il giallo. Esce per noie muscolari.

Romagnoli (12’ st) 6,5

Entra con lucidità. Colpisce il palo di testa.

Patric 7

Dessers gli scappa un paio di volte, ma lo spagnolo è risoluto, essenziale. Non sbaglia niente.

Gila (33’ st) sv

Marusic 6

Riesce a contenere Sernicola, si affaccia poco in avanti.

S. Milinkovic 7,5

Quinto assist, il quarto per Ciro, primo gol in campionato. Dentro ci mette sostanza e numerose giocate di classe. Non gli tolgono mai la palla.

Basic (33’ st) sv

Cataldi 7

Controllato da Zanimacchia, non perde la bussola, riesce a soffrire e dopo l’intervallo viene fuori bene. Trasmissione di palla e rapidità nel recupero, fa ripartire la Lazio negli spazi.

Vecino 6

L’uruguaiano si aggrappa all’esperienza e al senso del gioco. Non è brillante, si vede.

Luis Alberto (22’ st) 6

Entra quando la Lazio deve gestire e far girare il pallone.

Felipe Anderson 7

E’ applicato, assai più convinto e deciso rispetto alla nottata europea di Herning. Nella ripresa trova gli spazi giusti per andarsene in progressione e creare occasioni.

Immobile 7,5

Altri due gol, spiana la strada alla Lazio. Ora gliene manca solo uno per entrare tra i primi 10 marcatori “all time” della Serie A. Fallisce due volte la tripletta, ma serve l’assist a Pedro per il poker. Il modo migliore per ripresentarsi in azzurro.

Zaccagni 6,5

Recuperato in extremis, aiuta la Lazio a salire creando superiorità e tenendo palla sulla fascia sinistra. Un’ora con buona intensità.

Pedro (12’ st)7

Un altro gol, il quarto consecutivo in Serie A, entrando dalla panchina. Lo spagnolo ci mette cattiveria e concretezza. La sosta, dopo il trauma alla caviglia sinistra, lo aiuterà a recuperare la condizione.