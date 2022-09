La Lazio applaude Pedro, lo specialista del colpo finale

INVIATO A CREMONA - Si alza dalla panchina e segna. Ha messo la bandierina, anzi l’ombrellino, sul cocktail servito allo Zini di Cremona. Sigillo di Pedro, l’asso in corsa ritrovato da Sarri. Il suo ingresso, alla fine di agosto, era stato decisivo contro l’Inter. Firmò il 3-1. Ieri ha chiuso il conto, mirando l’angolo e mandando la palla in buca per il 4-0, lanciato da Ciro. La Cremonese non si era ancora arresa. La Lazio stava cominciando ad arrancare. Sarebbe bastato un gol per ridare vigore ai grigiorossi e rivivere gli stessi fantasmi di Europa League con il Feyenoord, quando gli olandesi erano rientrati in una partita già chiusa. Mai fidarsi, soprattutto quando si avverte la stanchezza e il livello di attenzione si abbassa. Per il fuoriclasse spagnolo si tratta della quarta rete consecutiva da subentrato, considerando anche la passata stagione. La sosta gli consentirà di recuperare la condizione. Dopo l’Inter, si era fermato per un trauma alla caviglia sinistra. Sarri è stato costretto a farne a meno. L’impiego a mezzo servizio con Napoli e Feyenoord aveva rallentato il suo rientro, avvenuto in Danimarca. Ha festeggiato sui social come Patric («grande prestazione di tutti») e Zaccagni («avanti aquile»), l’altro esterno recuperato da Sarri. L’ex Verona e Pedro sono fondamentali nel 4-3-3 della Lazio anche per il lavoro di raccordo in fase di non possesso.