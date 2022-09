Lazio, sarà una ripartenza a mille: ottobre mese decisivo

ROMA - Maurizio Sarri lo sa, conosce il calendario e aspetta la ripartenza dopo la sosta per lanciare la sua Lazio verso un ottobre ricchissimo di impegni. Si gioca ogni tre giorni, non è di certo una novità. Ma sarà un mese già decisivo. Ripartenza contro lo Spezia, in casa, il prossimo 2 ottobre (ore 12.30). Torna l’Europa League con i biancocelesti in Austria contro lo Sturm Graz (6 ottobre). Poi Fiorentina fuori (10) ritorno con gli austriaci all’Olimpico (13 ottobre). Un doppio confronto importantissimo per ipotecare il passaggio del turno e riscattare, in campo europeo, la figuraccia contro il Midtjylland. Una corsa senza respiro: Udinese (16), Atalanta (23), Midtjylland (27) e Salernitana (30). Il totale: 8 match in meno di un mese. Sfide decisive per andare avanti in Europa e continuare l’ottimo cammino in Serie A.