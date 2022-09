Lazio, un Memorial per Pino Wilson al Campo Maestrelli

ROMA - Un evento per ricordare Pino Wilson. Oggi alle ore 15 al Campo Maestrelli di Tor di Quinto si giocherà una partita proprio per omaggiare il grande capitano della Lazio scudettata del 1974. Evento non aperto al pubblico che vedrà sfidarsi in campo il gruppo “Amici di Pino” composta da ex calciatori, giornalisti e addetti ai lavori che hanno avuto modo di conoscere il capitano e la Nazionale Attori. Un pomeriggio imperdibile, organizzato dai figli del "Capitano" James e Gilda Wilson insieme alla giornalista Elisa Di Iorio con tanti personaggi legati al mondo Lazio come Velia Donati (che canterà l’inno laziale) e Tony Malco. Per via di problemi logistici relativi l'ubicazione del campo che si trova all'interno della Caserma Salvo d'Acquisto, l'evento si svolgerà in forma rigorosamente privata. Al Memorial prenderà parte anche una rappresentanza della vecchia guardia degli Irriducibili. Main sponsor dell’evento sarà “Distretti Ecologici” legati al Capitano da un rapporto di stima e affetto.