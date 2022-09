Conti Lazio: bilancio, costi inferiori. E abbonamenti al rialzo

ROMA - Dagli effetti della crisi Covid agli effetti della riforma tecnico-economica promossa dalla Lazio quest’anno. È stato pubblicato il comunicato del bilancio chiuso al 30 giugno 2022. Il rosso è pari a 17,42 milioni di euro, in diminuizione rispetto a quello del 30 giugno 2021 (era di 24,21 milioni). Le perdite, registrate per la quarta stagione di fila, sono più contenute. «Successivamente al 30 giugno 2022 sono stati acquistati otto giocatori per un costo complessivo di 35,74 milioni, Iva esclusa», si legge nel comunicato. Sono i rinforzi dell’estate, numericamente è contato anche Cancellieri, l’accordo è stato chiuso il 29 giugno, ma è arrivato in prestito con riscatto tra un anno «al verificarsi di particolari condizioni sportive» per un costo di 7 milioni (più 1,5 di premi). Il riscatto è praticamente obbligatorio. Marcos Antonio è costato 7,5 milioni (premi fino a un massimo di 2 milioni), Casale 7 (premi fino a 3 milioni), Gila 6, Provedel 2 (premi da 300 mila euro), Maximiano 10,7 milioni (e non 10,070). La commissione per Romagnoli (parametro zero) sarebbe di poco sotto al milione.