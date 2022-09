Lazio, chiusa la campagna abbonamenti: 26.193 tessere vendute

ROMA - La rotonda vittoria sul campo della Cremonese, il quarto posto in classifica (in coabitazione con il Milan) e il ritorno in campo di Pedro, che a Cremona è tornato a segnare. Alle buone notizie in casa Lazio si aggiunge il ritrovato entusiasmo del proprio pubblico, che ha regalato ottime risposte nella campagna abbonamenti.