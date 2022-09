Lazio, Lotito eletto senatore in Molise: “Ci ho messo il cuore”

CAMPOBASSO - Claudio Lotito senatore. Il presidente della Lazio ha vinto la sfida nel collegio uninominale dove era candidato per il centrodestra in Molise. Nella notte ha atteso i risultati dello spoglio nella sua residenza molisana, poi la festa per la vittoria: “In questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani. Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò lo loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagna elettorale". Lotito infine ha ribadito che manterrà gli impegni presi nelle ultime settimane: "I molisani non saranno traditi perché lo meritano, questa è una terra fantastica che è stata troppo dimenticata negli ultimi anni e che ha bisogno di una voce in Parlamento”.