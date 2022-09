Lazio, Milinkovic capitano della Serbia: “Il giorno più importante”

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic capitano della Serbia. Un sogno realizzato per il giocatore della Lazio, che durante la partita di Nations League contro la Svezia ha indossato la fascia al braccio per la prima volta. Un’emozione incredibile celebrata con un post su Instagram: “Il giorno più importante della mia carriera". Senza tanti giri di parole il Sergente ha siglato sul cuore la data 24 settembre 2022. Impossibile da dimenticare. Ora torna da Sarri più carico che mai. Rientro anticipato perché squalificato per il match con la Norvegia. "È stata la nostra ultima sfida in casa prima del Mondiale, questa era una motivazione ancor più grande che ci ha spinto alla vittoria". Si rimetterà a disposizione della Lazio alla ripresa degli allenamenti fissata per martedì. Testa allo Spezia, partita in programma domenica alle ore 12.30.