Lazio, Luis Alberto e la vacanza a Siviglia: spunta Reina

SIVIGLIA - Due giorni di riposo e subito via verso Siviglia. Luis Alberto ha preso il primo aereo per l’Andalusia nei due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri. Gli allenamenti riprenderanno solo martedì e il Mago, insieme alla sua famiglia, ne ha approfittato per fare ritorno nella “sua” città. Qualche ora di relax tra parenti e vecchi amici. Tutti insieme a Plaza de Toros per vedere una corrida. Da una foto spunta anche Pepe Reina, ex portiere della Lazio oggi al Villarreal. La pausa per le nazionali ha fatto rincontrare i due vecchi amici e le rispettive famiglie. Luis a Siviglia poi, si sente a casa. Archiviata la possibilità di sbarcare in Andalusia emersa anche nell’ultima sessione di mercato, oggi il dieci di Sarri si gode la città e pensa solo e soltanto alla Lazio. Ripresa degli allenamenti fissata per martedì. É quasi ora del ritorno.